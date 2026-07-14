Москва14 июл Вести.Правительство и министерства Ставропольского края будут использовать служебный транспорт с учетом ограничений, заявил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба по вопросам снабжения региона топливом.

По оценкам специалистов, такие меры помогут сэкономить около 3 тысяч тонн топлива, которые будут реализованы среди других потребителей.

Приняли решения ограничить использование служебного транспорта Правительством и министерствами Ставрополья. Для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, все выезды – только по согласованию со мной. Аналогичные обращения - к муниципальным администрациям, к Думе края и советам депутатов на местах рассказал глава региона

Он добавил, что на особом контроле находится ситуация с обеспечением топливом специального и общественного транспорта. Для своевременной бесперебойной заправки машин скорых, пожарных, коммунальных и дорожных служб будут заключены прямые контракты с крупными нефтяными компаниями.