В МВД пояснили, сколько нужно ждать инспектора ГАИ МВД: водитель должен дождаться инспектора ГАИ, даже если тот задерживается

Москва18 мая Вести.Водитель, которого остановили на дороге, должен дождаться, когда к нему подойдет инспектора ГАИ, даже если тот задерживается. Об этом изданию Autonews.ru сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно приказу МВД, инспектор обязан немедленно подойти к водителю, объяснить причину остановки, потребовать предъявить документы или оформить материалы по делу об административном нарушении. Однако в некоторых ситуациях, сотрудник ГАИ имеет право задержаться.

Согласно п.33 Порядка, в случае одновременного возникновения обстоятельств, требующих реагирования сотрудника, в приоритетном порядке осуществляются действия, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан, объектов государственной охраны, предупреждение ДТП добавили в МВД

Также в пресс-службе министерства напомнили, что в случае задержки водитель имеет право выйти из автомобиля, подойти к инспектору и спросить о причинах остановки. Уезжать, не поговорив с сотрудником ГАИ, нельзя. Это будет расценено как невыполнение законного требования сотрудника полиции.