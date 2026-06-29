Эксперт Коледа: сотрудник вправе не выходить на работу при задержке зарплаты

Эксперт объяснила, когда сотрудник может не выходить на работу Эксперт Коледа: сотрудник вправе не выходить на работу при задержке зарплаты

Москва29 июн Вести.Работник имеет право приостановить выполнение своих обязанностей в случае задержки заработной платы. Об этом сообщила руководитель информационного отдела Независимого профсоюза "Новый Труд" Мария Коледа.

В беседе с NEWS.ru она уточнила, что речь идет о невыплате зарплаты в течение более 15 дней.

Если работодатель не выплачивает заработную плату больше 15 дней, работник вправе письменно уведомить работодателя и приостановить работу до выплаты долга сказала Коледа

Кроме того, по ее словам, человек может не выходить на работу при угрозе жизни или здоровью. Коледа пояснила, что сотрудник вправе отказаться выполнять свои обязанности, если на рабочем месте присутствует неисправное оборудование, отсутствуют положенные средства индивидуальной защиты или существует риск получения травмы.

При этом, отметила эксперт, приостанавливать деятельность запрещено в период действия военного или чрезвычайного положения. Кроме того, добавила она, это правило распространяется на отдельные категории граждан, чья работа связана с обеспечением безопасности людей, а также непрерывным функционированием жизненно важных служб.

Ранее руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала, что сотрудник имеет право обратиться к работодателю с просьбой изменить рабочий график. При этом такие изменения возможны только при взаимном согласии сторон, пояснила эксперт.