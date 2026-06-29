Эксперт по работе с персоналом Санина назвала основания для отказа от работы

Россиянам рассказали, в каких случаях они могут отказаться выходить на работу Эксперт по работе с персоналом Санина назвала основания для отказа от работы

Москва29 июн Вести.Россияне могут отказаться выполнять свою работу в ряде случаев, которые описаны в Трудовом Кодексе Российской Федерации. В этих ситуациях отсутствие на рабочем месте не будет считаться прогулом. Об этом заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

В беседе с RT она объяснила, что в число основных причин, которые позволяют без последствий отказаться от выполнения работы, входит задержка заработной платы свыше 15 дней, дискриминация, изменение условий труда без согласия сторон.

Сотруднику стоит подготовить письменное уведомление и направить его работодателю. В документе должна быть указана причина отказа выполнять свои обязанности.

Например, "В связи с задержкой выплаты зарплаты свыше 15 дней приостанавливаю работу до погашения задолженности" объяснила Санина

Ранее россиянам напомнили, что работники имеют право обращаться к руководству компании с запросом на изменение графика. Однако подобное решение может быть реализовано только по взаимному согласию сторон.