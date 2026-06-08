Минтранс: водителей освободят от платы за парковку при невозможности ее оплатить

Водителей в России освободят от платы за парковку, если ее невозможно оплатить Минтранс: водителей освободят от платы за парковку при невозможности ее оплатить

Москва8 июн Вести.В России освободят от платы за парковку водителей, которые не могут ее оплатить по независящим от них причинам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Минтранс.

Ведомство представило изданию пояснения к опубликованному проекту поправок к закону "Об организации дорожного движения". Среди прочего документ уточняет механизм способа оплаты парковки.

Сейчас водители обязаны заплатить за парковку с помощью наличной или безналичной формы оплаты. Поправки позволят закрепить некие "альтернативные способы" в случае, если внести деньги не получается по независящим от автомобилиста причинам. При этом водителю обязаны предоставить доступ к указанным способам.

Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, он "освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период" цитирует министерство издание

Также в рамках законопроекта вводится норма, согласно которой водитель должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии на уличной парковке.