Адвокат Шушминцева: обжаловать штраф из-за очереди на АЗС можно в ГАИ или суде

Россиянам разъяснили порядок обжалования штрафов за стоянку в очередях на АЗС Адвокат Шушминцева: обжаловать штраф из-за очереди на АЗС можно в ГАИ или суде

Москва19 июл Вести.Водители могут обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения во время вынужденной стоянки в очереди за бензином на АЗС в ГАИ или суде. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат Ольга Шушминцева.

По словам собеседницы агентства, соответствующее постановление можно также обжаловать в приложении "Госуслуги авто" в течение 10 дней с момента его получения, если речь идет о штрафе, назначенном в результате фиксации правонарушения автоматическими камерами.

Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку... то соответствующее постановление можно обжаловать в органе, который назначил штраф, либо напрямую в суд добавила Шушминцева

Эксперт также обратила внимание, что постановление о назначении штрафа могут вынести разные ведомства. Она уточнила, что если какое-то постановление не отображается на портале госуслуги, но водитель о нем узнал, то жалобу можно направить в принявший решение о штрафе орган.

Ранее юрист Лев Воропаев рассказал, что заправиться на АЗС без очереди имеют право имеющие инвалидность граждане, а также экстренные и оперативные службы.