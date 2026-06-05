Москва5 июн Вести.Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И. И. Дедова и биофармацевтическая компания "Промомед" на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, в рамках которого изучат биологический возраст и метаболическое здоровье россиян.

Соглашение было подписано директором НМИЦ академиком РАН Натальей Мокрышевой и главой совета директоров "Промомеда" Петром Белым.

Мы рассматриваем это исследование как фундаментально важное для российской науки и рассчитываем получить результаты, на которых можно будет базировать и формировать новые стандарты и походы к планированию долгой и здоровой жизни сказал Белый на церемонии подписания

По его словам, на сегодняшний день уже известен ряд факторов, провоцирующих преждевременное старение. Так, ожирение и метаболический синдром делают человека старше на четыре года.

Мокрышева, ссылаясь на данные в распоряжении Центра, уточнила, что ожирение есть у каждого третьего россиянина.

Сейчас у нас в руках есть эффективные препараты, которые могут бороться с этим заболеванием. Проведение масштабного эпидемиологического исследования биологического возраста россиян в сочетании с анализом распределения массы тела и других метаболических показателей позволит существенно расширить представления о механизмах здорового долголетия указала она

Исследование будет проходить в течение лета 2026 года в российских регионах с учетом этнической и демографической структуры населения. В ходе него ученые оценят приверженность граждан к здоровому образу жизни и полезность действующих профилактических программ. Также планируется установить связь между лишним весом и метаболическим и репродуктивным здоровьем.

В результате исследования будут разработаны параметры диагностики с включением показателей, определяющих действительный биологический возраст, в повседневную клиническую практику, а также алгоритмы, призванные снизить социально-экономическое бремя метаболических заболеваний.

Ранее заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с ИС "Вести" назвала заслугой города высокую продолжительность жизни москвичей.