Москва4 июн Вести.Москвичи живут на семь лет дольше, чем жители других городов. И это не связано с генетикой, заявила ИС "Вести" заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что в 2026 году Москва перешагнула планку в 80 лет по средней продолжительности жизни.

Действительно, москвичи в среднем живут на 7 лет дольше, чем жители других регионов. И это не какая-то особая генетика. На сегодняшний день все больше и больше экспертов сходятся во мнении, что качество продолжительной жизни, темпы старения зависят только от нас самих. Это результат наших решений, привычек, действий и среды, которые нас окружают. 7 лет – это то, что москвичи могли достичь дополнительно в содружестве с городом. Люди заботятся о своем здоровье, ответственно относятся к нему, и одновременно город создает необходимую для этого среду сказала Ракова

Она добавила, что доступная среда в Москве – это качественная медицина, образование, спорт.

То есть мы стараемся сделать так, чтобы здоровый образ жизни был естественным образом жизни каждого москвича. Сегодня мы готовы перейти к следующему этапу и организационно, и ресурсно, и технологически для того, чтобы на самом деле создать все условия, чтобы москвичи могли получить еще более 10 лет качественной жизни пояснила заммэра

Заммэра сообщила о запуске новой программы московских чекапов, которые позволяют каждому москвичу, особенно людям трудоспособного возраста, без дополнительных затрат проверить свое здоровье

Определить свой биологический возраст, выявить механизмы старения, сдать необходимый комплекс анализов для выявления рисков и предрисков, быстро получить рекомендации и уже жить, понимая состояние своего здоровья, управляя своим старением. Это новая программа, которую мы запустим в ближайший месяц. Она у нас не только по сути новая, она еще аккумулирует все современные цифровые технологии, позволяет это делать очень быстро и легко. Я надеюсь, что она понравится москвичам и даст им еще многие-многие годы здоровой, полноценной жизни добавила она

Ранее Ракова сообщила, что искусственный интеллект помогает российским медикам находить заболевания в 45 областях. По ее словам, ИИ используется в сфере здравоохранения уже шесть лет.