Москва5 авгВести.Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ночные удары по Киеву и заявив о намерении продолжать оказание всесторонней помощи Украине, а также усиливать давление на Россию.
Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости и запугиванию. ЕС и его партнёры будут продолжать усиливать давление на Россиюнаписал французский лидер на своей странице в социальной сети X
Напомним, в ночь на 4 августа в Киеве произошла серия взрывов, после чего в трех районах города вспыхнули пожары. Позднее в Минобороны РФ проинформировали о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, в частности — по предприятию по производству и хранению беспилотников в столице.