Макрон пообещал усиливать давление на РФ после ночных ударов по Киеву

Макрон прокомментировал ночные удары по киевским предприятиям ВПК Макрон пообещал усиливать давление на РФ после ночных ударов по Киеву

Москва5 авг Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ночные удары по Киеву и заявив о намерении продолжать оказание всесторонней помощи Украине, а также усиливать давление на Россию.

Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости и запугиванию. ЕС и его партнёры будут продолжать усиливать давление на Россию написал французский лидер на своей странице в социальной сети X

Напомним, в ночь на 4 августа в Киеве произошла серия взрывов, после чего в трех районах города вспыхнули пожары. Позднее в Минобороны РФ проинформировали о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, в частности — по предприятию по производству и хранению беспилотников в столице.