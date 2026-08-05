Москва5 авг Вести.Комплекс Denka Logistics уничтожен в результате взрывов ночью в Киеве. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Украинское СМИ пишет, что комплекс работал с 2009 года. Отсюда ежедневно отправлялись десятки тысяч заказов по всей Украине.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли серию ударов по транспортно‑логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области: объекты использовались для хранения и транспортировки вооружений и военных грузов, а также для производства и распределения БПЛА.

Также, как заявили в Минобороны, в акватории Черного моря южнее Одессы, под удар попали три сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество для нужд ВСУ.