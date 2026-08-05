Москва5 авг Вести.Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka потерял свой самый большой склад в результате ракетного удара РФ по Киеву и области. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на слова соучредителя компании Ирины Чечеткиной.

По ее словам, складской комплекс в Броварах был открыт в 2017 году и являлся самым крупным среди всех складов компании.

Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению цитирует Чечткину "РБК-Украина"

В ночь на 5 августа ВС РФ нанесли массированный удар по логистическим и военным объектам в Киеве и Киевской области, работающим в интересах ВСУ. По данным украинской авиации, во время этой атаки ПВО не смогли сбить ни одной ракеты.

Также, как заявили в Минобороны, в акватории Черного моря южнее Одессы, под удар попали три сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество для нужд ВСУ.