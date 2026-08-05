Москва5 авг Вести.Киевский режим стремится дезорганизовать работу Запорожской АЭС (ЗАЭС), создав тем самым угрозу масштабной техногенной катастрофы. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают террор персонала станции.

Убийство в июле специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также непрекращающиеся удары по территории станции свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы пояснил дипломат

Ранее похожее заявление сделали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Москва обеспокоена в связи с действиями Киева, которые приближают ситуацию вокруг ЗАЭС к критической черте и могут привести к радиационной аварии с последствиями для всей Европы.