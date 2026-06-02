Небензя в ООН: от взрыва реактора ЗАЭС при ударе ВСУ спасла лишь случайность

Москва2 июн Вести.Реакторный отсек Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не был поврежден лишь по счастливой случайности во время украинской атаки на объект, заявил постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

С таким утверждением он выступил в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на сайте организации.

Он указал, что особое недоумение у Москвы "вызывает реакция Секретариата ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на происходящее". Как отметил российский дипломат, они "пытаются усидеть на нескольких стульях, выражая озабоченность и говоря о необходимости проявлять сдержанность и избегать эскалации".

Постпред РФ подчеркнул, что "размытые формулировки и ничем не подкрепленные призывы к миру" не только не помогают стабилизировать ситуацию, но и "создают атмосферу вседозволенности и подталкивают киевский режим к новым преступлениям".

Небензя также обвинил страны ЕС в том, что они "сознательно, исключительно из политических соображений, смотрят сквозь пальцы на преступления" режима Владимира Зеленского.

В заключение дипломат призвал членов СБ ООН "дать принципиальную и объективную оценку безрассудным действиям киевского режима, которые несут угрозу катастрофического радиационного заражения территорий не только России и Украины, но и целого ряда европейских государств".

В субботу, 30 мая, украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. По данным Министерства обороны РФ, в результате удара был поврежден фасад машинного зала, находящегося примерно в 10 метрах от реакторного отсека. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил ИС "Вести", что в момент удара сотрудников в машинном зале не было, никто не пострадал, однако атака Киева могла привести к серьезным последствиям.

В свою очередь, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал предтечей ядерного инцидента целенаправленный удар по атомной электростанции.

Как заявлял посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Украина, будучи ядерным террористом, намеренно бьет по ЗАЭС, и Евросоюз несет за это косвенную ответственность, поскольку не высказывается об атаках.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе, она находится в городе Энергодар на российской территории. С начала спецоперации на Украине станция неоднократно подвергалась атакам со стороны Киева. По мнению независимого эксперта атомной отрасли Александра Уварова, удар беспилотника по ЗАЭС является шагом к возможной ядерной катастрофе.