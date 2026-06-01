Москва1 июн Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) адекватно и объективно оценило удар украинского беспилотника по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Что касается оценок, которые дает МАГАТЭ, то технические оценки сомнений не вызывают. Они носят объективный характер, может быть не слишком глубокий, но объективный отметил Ульянов

Также постпред сообщил, что после украинского удара незамедлительно связался с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Что касается оценок со стороны руководства МАГАТЭ, то мне кажется, что в значительной степени они тоже вполне адекватны. Я в субботу … связывался с генеральным директором Рафаэлем Гросси, попросил его незамедлительно высказаться на эту тему, потому что иногда он высказывается с большим опозданием, здесь он отреагировал сразу почти – … он издал твит, в котором сказал, что те, кто осуществляют атаки на ядерные объекты, играют с огнем, что они нарушают все мыслимые принципы и что такого рода поведение недопустимо добавил Ульянов

30 мая беспилотник вооруженных сил Украины попал в машинный зал ЗАЭС. Согласно отчету, эксперты выявили повреждения внешней части здания, которые "соответствуют удару БПЛА". Так, среди обломков были обнаружены фрагменты сгоревшего оптоволокна.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал предтечей ядерного инцидента целенаправленный удар по ЗАЭС.