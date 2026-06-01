Москва1 июн Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал предтечей ядерного инцидента целенаправленный удар по атомному объекту Запорожской АЭС. Его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что к этому может привести любое воспламенение на станции.

Любой взрыв, любой пожар, это гарантированная потеря и энергоснабжения, и водоснабжения уже реакторного блока. А это уже предтеча ядерного инцидента заявил глава "Росатома"

Ранее Лихачев также уже заявлял, что удар ВСУ по ЗАЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту и может затронуть даже тех, кто живет далеко за пределами РФ и Украины.