Россия выразила в СБ ООН серьезную обеспокоенность эскалацией атак ВСУ на ЗАЭС Евстигнеева: Россия всерьез обеспокоена эскалацией атак ВСУ на ЗАЭС

Москва29 июн Вести.Россия серьезно обеспокоена увеличением количества ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила исполняющая обязанности (и. о.) постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Такие удары являются очередной попыткой Киева использовать угрозу ядерной катастрофы для шантажа других стран. Подобные действия украинской власти направлены на срыв работы крупнейшего ядерного объекта Европы, подчеркнула дипломат.

Серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак в отношении ЗАЭС и города-спутника Энергодара отметила Евстигнеева

ВСУ снова атаковали подразделения АЭС, пострадало здание цеха электросетей.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук оценил удары ВСУ по станции как прямую угрозу ее безопасности.