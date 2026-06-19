Директор ЗАЭС оценил атаки ВСУ на станцию как прямую угрозу ее безопасности Черничук: атаки ВСУ на ЗАЭС - прямая и максимальная угроза безопасности объекта

Москва19 июн Вести.Совершаемые Украиной атаки на Запорожскую атомную электростанцию являются максимальной и прямой угрозой ее безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор станции Юрий Черничук.

Атаки Киева на объекты ЗАЭС, отметил он, направлены на срыв логистики и возможности объекта выполнять все функции. Поддержание логистики на станции - далеко не последняя задача по поддержанию ядерной, радиационной, общей безопасности ЗАЭС, добавил директор объекта.

Поэтому действия противника — это безумно прямая и максимальная угроза безопасности объекта сказал Черничук

Накануне глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что ВСУ перешли к осознанному и систематическому убийству сотрудников ЗАЭС. Охота на них - бесчеловечный акт украинских операторов БПЛА, которые не осознают последствий своих действий.