Москва5 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут уничтожать баллистические пусковые установки. Заявление прозвучало в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященного выполнению планов обеспечения устойчивости страны.

Военные будут уничтожать баллистические пусковые установки сказал он

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на своем YouTube-канале, что у республики нет и в ближайшем будущем не будет защиты от российских баллистических ракет.