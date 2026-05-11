Врач рассказала, как узнать приближение старости в организме

Москва11 мая Вести.Сердечно-сосудистые и онкологическое заболевания, сахарный диабет второго типа сигнализируют о клинических проявлениях старения организма, рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Когда мы видим, например, сердечно-сосудистые заболевания именно атеросклеротического генеза или онкологическое заболевание, или хроническую обструктивную болезнь легких, или заболевание костно-мышечной системы, или сахарный диабет второго типа, то можем говорить о клинических проявлениях старения сказала доктор

Она добавила, что эти сигналы мы начинаем замечать в возрасте 60 лет. организм достигает своего пика к 25-30 годам, после чего начинается медленный процесс старения.