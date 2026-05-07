Психиатр рассказала, как выявить первые признаки деменции в переписке Психиатр Штань перечислила первые признаки деменции в речи и переписке

Москва7 мая Вести.Первые признаки деменции могут проявляться в повседневном общении задолго до очевидных нарушений — за 10–15 лет. Врач-психиатр Мария Штань в беседе с Лентой.ru назвала способы распознать симптомы в речи и переписке.

В письменной речи стоит обратить внимание на уменьшение количества прилагательных и наречий, повторы слов, нарушение грамматики (отсутствие подлежащего или сказуемого), использование несуществующих слов или замену понятий — например, телевизор называется холодильником, сын становится внуком.

В диалоге должны насторожить описания предметов вместо их названий, возвраты к уже сказанному, потеря смысла беседы и сложности с ее поддержанием.

Сложности с выражением своих мыслей могут сказаться и на эмоциональном фоне — человек становится раздражительным или впадает в апатию, у него снижается круг общения сказала Штань

Тревожным сигналом может быть изменение почерка.

Врач уточнила, что подобные проблемы не всегда указывают на деменцию — они могут быть следствием хронической усталости или соматических заболеваний и проходить после отдыха. Кроме того, в норме при возрастных изменениях человеку может требоваться больше времени на обдумывание, но речь при этом не становится скудной, а построение предложений не страдает.

Ранее ученые Сеченовского университета перечислили продукты, которые могут увеличивать риск деменции и мигрени. К ним относятся в том числе ультрапереработанные продукты.