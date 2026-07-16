Врач Ткачев: слабость и онемение могут быть ранними признаками инсульта

Невролог назвал возможные признаки инсульта Врач Ткачев: слабость и онемение могут быть ранними признаками инсульта

Москва16 июл Вести.Внезапная слабость, онемение, нарушение речи или зрения могут быть ранними признаками инсульта, порой они появляются за несколько дней или недель до него и требуют срочного обращения к врачу. Об этом RT рассказал невролог Александр Ткачев.

По словам специалиста, такие симптомы нередко проходят самостоятельно через несколько минут или часов, однако это не означает, что опасность исчезает. Подобные проявления могут свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА), которая нередко предшествует инсульту.

Наиболее тревожные признаки – внезапные эпизоды слабости в руке или ноге, онемение половины лица или конечностей, кратковременное нарушение речи, зрения, координации, головокружение отметил врач

Ткачев добавил, что инсульт нередко развивается без каких-либо предвестников. Поэтому для профилактики важно контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, а также стоит отказаться от курения, поддерживать физическую активность и регулярно проходить обследования.

Ранее о транзиторной ишемической атаке (ТИА) рассказывала невролог Татьяна Хребтова. Она объяснила, что каждый пятый после ТИА переносит инсульт в ближайшие 90 дней.