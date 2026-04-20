Кардиолог назвал опасную болезнь, которая может протекать бессимптомно Кардиолог Лопатин: ишемическая болезнь может протекать бессимптомно

Москва20 апр Вести.Ишемическая болезнь, которая в 80% случаев является причиной внезапной сердечной смерти, может никак не проявляться, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога, члена-корреспондента РАН, профессора Волгоградского государственного медицинского университета Юрия Лопатина.

Он также уточнил, что в группе риска по ишемической болезни находятся люди, перенесшие инфаркт, страдающие сердечной недостаточностью, тяжелыми аритмиями, курящие, с высоким холестерином и низкой физической активностью. Также на вероятность заболеть указывает наследственность.