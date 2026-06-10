Ученый Литвинов: тепловой удар может привести к деменции и диабету

Тихий убийца: ученый предупредил о пожизненных последствиях теплового удара Ученый Литвинов: тепловой удар может привести к деменции и диабету

Москва10 июн Вести.Старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в интервью RT предупредил россиян о коварстве теплового удара. По словам эксперта, даже после видимого выздоровления последствия могут остаться на всю жизнь.

Ученый объяснил, что перегрев организма запускает разрушительные механизмы, которые продолжают действовать скрыто.

Несмотря на видимое выздоровление, в организме запускается цепная реакция: системное воспаление, повреждение внутренней выстилки сосудов и нарушение обмена веществ, которые продолжают действовать в тихом режиме подчеркнул Литвинов

Он добавил, что в зоне риска оказываются печень, почки и мышцы, а также повышается вероятность ишемии, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Особую опасность тепловой удар представляет для нервной системы.

В мозге чаще всего страдает мозжечок, что может приводить к стойким нарушениям координации и речи, а также к когнитивным проблемам — от легких дефицитов памяти до деменции. Также сильное воспаление и окислительный стресс повреждают клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и одновременно снижают чувствительность тканей к этому гормону... что при наличии предрасположенности может привести к развитию диабета II типа рассказал ученый

К психическим последствиям он отннс хроническую усталость, тревогу и депрессию.

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