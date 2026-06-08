Москва8 июн Вести.Летняя жара создает дополнительную нагрузку на автомобильные шины и при определенных условиях может повысить риск их разрушения. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

По словам специалиста, при повышении температуры воздуха внутри колеса с 20°C до 50°C давление может увеличиться примерно на 10%. Однако само по себе это не представляет опасности, если давление изначально соответствует рекомендациям производителя и шина находится в исправном состоянии.

Эксперт отметил, что наибольший риск возникает при сочетании жары с неправильным давлением, повреждениями покрышки или высокой нагрузкой. Перекачанные шины хуже поглощают удары и становятся более уязвимыми при наезде на препятствия, тогда как недокачанные сильнее деформируются, быстрее нагреваются и могут разрушиться из-за перегрева.

Дополнительную опасность представляют трещины, порезы, грыжи на боковине, старение резины и неравномерный износ. При высокой температуре и движении на большой скорости такие дефекты могут привести к серьезным последствиям.

Для предотвращения проблем Зенченко рекомендовал регулярно проверять давление на холодных шинах, использовать манометр и проводить контроль не реже одного раза в неделю, а также перед дальними поездками. Кроме того, эксперт советует не отклоняться от рекомендованных производителем значений давления и обязательно осматривать шины на наличие повреждений перед выездом.