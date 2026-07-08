Москва8 июл Вести.Давление в шинах мотоцикла должно соответствовать показателю, предусмотренному заводом. В противном случае колесо хуже цепляется за дорогу. Об этом предупредил автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, которые приводит RT, от давления в колесах зависит управляемость мотоцикла, его устойчивость на дороге и износ в процессе езды.

Перекачанные шины хуже цепляются за дорогу и легче скользят. Также увеличивается тормозной путь. А недокачанные шины будут быстрее изнашиваться, хуже держат мотоцикл в повороте и более подвержены грыжам и другим повреждениям сказал Ладушкин

8 июня старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко заявил, что летняя жара создает дополнительную нагрузку на автомобильные шины и при определенных условиях может повысить риск их разрушения.