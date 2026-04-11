Синоптик Обухов: автомобилистам в Москве уже стоит задуматься о смене резины

Москва11 апр Вести.В связи с улучшением погоды в ближайшие дни московским автомобилистам уже стоит задуматься о смене резины на летнюю. Об этом ИС "Вести" заявил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

По его словам, погода уже позволяет это сделать.

Автолюбителям стоит уже задуматься о смене резины, поскольку каких-то значительных температурных колебаний и понижения температуры ниже нуля градусов в ближайшие недели не ожидается сказал синоптик

Ранее Обухов заявил, что в Москве 14 апреля ожидаются осадки.