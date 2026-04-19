В Москву вернется зима, автомобилистов попросили не выезжать на летней резине

Москва19 апр Вести.В Департаменте транспорта города Москвы попросили автомобилистов, которые успели поменять зимнюю резину на летнюю, воспользоваться в понедельник, 20 апреля, городским транспортом и не выезжать в город на личных авто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причина – возвращение холодной погоды и снег с дождем.

Летняя резина в такую погоду опасна. Она не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при минусовых температурах, снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести. сказано в сообщении

В Дептрансе попросили владельцев авто не подвергать риску себя и других.