Минтранс Подмосковья предостерег от выезда на летней резине из-за плохой погоды

Жителям Подмосковья посоветовали не ездить на летней резине в ближайшие дни Минтранс Подмосковья предостерег от выезда на летней резине из-за плохой погоды

Москва26 апр Вести.В Московском регионе начало рабочей недели начнется с ухудшения погоды. В связи с этим Минтранс Подмосковья в "ВК" посоветовал водителям не выезжать на дороги на летней резине.

По прогнозам, до вечера среды ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 м/с, а на дорогах местами возможна гололедица говорится в сообщении

В таких погодных условиях летняя резина дает плохое сцепление с дорожным полотном.

Также водителей попросили следить за дорожной ситуацией, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 апреля, в Москве прогнозируются осадки в виде мокрого снега и ледяной крупы. Возможно образование снежного покрова до 5 сантиметров.