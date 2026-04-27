В Москве временно приостановлена аренда машин каршеринга с летней резиной

В Москве ограничен доступ к машинам каршеринга с летней резиной В Москве временно приостановлена аренда машин каршеринга с летней резиной

Москва27 апр Вести.Доступ к прокатным автомобилям с летней резиной ограничен из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что в городе временно приостановили работу сервисов по прокату электросамокатов и велосипедов.

Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной говорится в заявлении Дептранса, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Водителей личных автомобилей, которые успели сменить резину с зимней на летнюю, просят воспользоваться общественным транспортом.

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что непогода продлится как минимум до конца суток 27 апреля.