Москва27 апрВести.Доступ к прокатным автомобилям с летней резиной ограничен из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее сообщалось, что в городе временно приостановили работу сервисов по прокату электросамокатов и велосипедов.
Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резинойговорится в заявлении Дептранса, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Водителей личных автомобилей, которые успели сменить резину с зимней на летнюю, просят воспользоваться общественным транспортом.
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что непогода продлится как минимум до конца суток 27 апреля.