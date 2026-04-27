Москва27 апрВести.Погодные условия оказали влияние на работу сервиса аренды электросамокатов и велосипедов в Москве, сообщает столичный Дептранс.
Как заявили в ведомстве, прокат двухколесного транспорта приостановлен из-за непогоды.
Максим Ликсутов сообщил, что операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условийговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Ранее жителей Москвы и Московской области предупредили о сохранении неблагоприятных погодных условий до конца суток 27 апреля.