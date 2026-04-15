С 20 апреля будет приостановлен прокат электросамокатов в Раменском

В подмосковном Раменском с 20 апреля приостановят прокат электросамокатов

Москва15 апр Вести.Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение приостановить в подмосковном Раменском прокат электросамокатов с 20 апреля. Об этом сообщается на официальном портале Раменского муниципального округа.

Это связано с систематическими нарушениями правил парковки средств индивидуальной мобильности. Также по причине отсутствия контроля операторов и угрозы безопасности пешеходов на тротуаре.

Чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил отмечается в сообщении

В заявлении подчеркивается, что безопасность пешеходов в приоритете.