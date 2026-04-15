Москва15 апрВести.Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение приостановить в подмосковном Раменском прокат электросамокатов с 20 апреля. Об этом сообщается на официальном портале Раменского муниципального округа.
Это связано с систематическими нарушениями правил парковки средств индивидуальной мобильности. Также по причине отсутствия контроля операторов и угрозы безопасности пешеходов на тротуаре.
Чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правилотмечается в сообщении
В заявлении подчеркивается, что безопасность пешеходов в приоритете.