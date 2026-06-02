В Московской области к городам, где запрещена работа кикшеринга, присоединился Подольск. Об этом сообщает в MAX администрация муниципалитета.
Администрация городского округа Подольск постановляет приостановить деятельность кикшеринговых сервисов на территории городского округа...говорится в сообщении
Запрет продлится до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности на территории Подольска и разработки соответствующих нормативно-правовых актов.
Ранее работа сервисов краткосрочной аренды электросамокатов была запрещена в ряде городских округов Подмосковья, в том числе Люберцах, Лобне и Солнечногорске.