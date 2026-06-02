Москва2 июн Вести.В Московской области к городам, где запрещена работа кикшеринга, присоединился Подольск. Об этом сообщает в MAX администрация муниципалитета.

Администрация городского округа Подольск постановляет приостановить деятельность кикшеринговых сервисов на территории городского округа... говорится в сообщении

Запрет продлится до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности на территории Подольска и разработки соответствующих нормативно-правовых актов.

Ранее работа сервисов краткосрочной аренды электросамокатов была запрещена в ряде городских округов Подмосковья, в том числе Люберцах, Лобне и Солнечногорске.