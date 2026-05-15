"ДТП нет": в Люберцах рассказали о результате ограничений для кикшеринга В Люберцах не зафиксировано ДТП после ввода ограничений на самокаты

Москва15 мая Вести.Ограничения на самокаты в Люберцах повлияло на статистику дорожно-транспортных происшествий, рассказал ИС "Вести" начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Александр Бобылев.

В этом году в связи с тем, что введены ограничения, ДТП с электросамокатами не было, а в 2025 году в округе было зарегистрировано 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет и один взрослый человек, к сожалению, погиб на электросамокате. Пока введены ограничения, СИМами (средства индивидуальной мобильности) не пользовались, и ДТП не было подчеркнул он

Бобылев объяснил, что на данный момент на территории городского округа ограничена работа кикшеринговых компаний, то есть взять в аренду самокат на территории и завершить эту аренду невозможно.

По его словам, операторы аренды электросамокатов не завозили СИМ в Люберцы.

Все средства индивидуальной мобильности, которые сейчас у нас находятся на территории городского округа Люберцы, — это транзитный транспорт с соседних территорий и из столицы сказал он

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Попов призвал урегулировать сферу кикшеринга не запретами, а четкими правилами и штрафами за нарушения пользования СИМ.