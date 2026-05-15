Москва15 маяВести.Ограничения на самокаты в Люберцах повлияло на статистику дорожно-транспортных происшествий, рассказал ИС "Вести" начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Александр Бобылев.
В этом году в связи с тем, что введены ограничения, ДТП с электросамокатами не было, а в 2025 году в округе было зарегистрировано 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет и один взрослый человек, к сожалению, погиб на электросамокате. Пока введены ограничения, СИМами (средства индивидуальной мобильности) не пользовались, и ДТП не былоподчеркнул он
Бобылев объяснил, что на данный момент на территории городского округа ограничена работа кикшеринговых компаний, то есть взять в аренду самокат на территории и завершить эту аренду невозможно.
По его словам, операторы аренды электросамокатов не завозили СИМ в Люберцы.
Все средства индивидуальной мобильности, которые сейчас у нас находятся на территории городского округа Люберцы, — это транзитный транспорт с соседних территорий и из столицысказал он
Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Попов призвал урегулировать сферу кикшеринга не запретами, а четкими правилами и штрафами за нарушения пользования СИМ.