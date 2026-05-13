В Лобне запретили работу сервисов проката электросамокатов Администрация Лобни запретила прокат электросамокатов на территории округа

Москва13 мая Вести.Глава городского округа Лобня Анна Кротова утвердила документ, который запрещает на территории муниципалитета работу сервисов проката электросамокатов. Соответствующее постановление уже подписано.

Администрация городского округа Лобня Московской области постановляет запретить деятельность операторов, оказывающих услугу по предоставлению средств индивидуальной мобильности на территории городского округа Лобня говорится в документе

Решение о запрете основано на заключении объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, принятом 6 мая 2026 года. Оно уже начало действовать.

Ранее кикшеринг ограничили или запретили в Котельниках, Люберцах и Раменском округе.