Москва19 маяВести.На территории подмосковного округа Солнечногорск введен запрет на работу проката кикшеринговых сервисов. Об этом говорится на сайте администрации муниципалитета.
Запрет действует на всей территории городского округа Солнечногорск.
Запретить движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компанийсказано в публикации властей
Этот запрет стал не первым в Московской области. Ранее аналогичные меры уже были введены в Люберцах, Раменском, Котельниках и Лобне.