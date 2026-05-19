В Солнечногорске запретили использование электросамокатов

Москва19 мая Вести.На территории подмосковного округа Солнечногорск введен запрет на работу проката кикшеринговых сервисов. Об этом говорится на сайте администрации муниципалитета.

Запрет действует на всей территории городского округа Солнечногорск.

Запретить движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний сказано в публикации властей

Этот запрет стал не первым в Московской области. Ранее аналогичные меры уже были введены в Люберцах, Раменском, Котельниках и Лобне.