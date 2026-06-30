Автоэксперт рассказал, что проверить в машине после поездки на море Эксперт Ладушкин посоветовал промыть радиаторы после дальней поездки на авто

Москва30 июн Вести.После длительной поездки на юг владельцам автомобилей стоит проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер, поскольку пыль может ухудшить их работу. Об этом рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, которые приводит RT, если автомобиль был исправен перед поездкой, серьезная диагностика обычно не требуется.

В профилактических целях следует проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер. При поездке по пыльным дорогам, которых много в южных регионах, радиаторы забиваются и хуже отводят тепло мотора и коробки передач сказал Ладушкин

Эксперт также рекомендовал осмотреть колеса на предмет повреждений, а владельцам автомобилей, которые буксировали тяжелый прицеп, — проверить состояние тормозных колодок и тормозной жидкости, так как в жаркую погоду их износ может ускориться.

Кроме того, Ладушкин советует осмотреть кузов на наличие новых сколов и трещин на стеклах. Если после путешествия появились посторонние шумы в подвеске или двигателе либо автомобиль стал вести себя необычно, эксперт рекомендует обратиться на станцию техобслуживания для диагностики.