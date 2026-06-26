Врач назвал пять вещей, которые помогут избежать проблем в летнем отпуске Врач Тимаков перечислил пять вещей для безопасного лета

Москва26 июн Вести.Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков назвал пять вещей, которые помогут избежать типичных летних проблем в отпуске, поездках на море, в санатории или путешествиях с детьми. Рекомендациями он поделился с KP.RU.

По словам врача, отдых летом могут испортить не только жара и солнце, но и комары, ожоги, мозоли и другие бытовые неприятности, поэтому к поездке стоит подготовиться заранее.

Первое. Репелленты от комаров - обязательны, особенно если вы едете в Подмосковье, в санаторий или дом отдыха. Это и электрофумигатор в розетку, и спрей на кожу для взрослых и детей. Иначе весь отдых может быть испорчен укусами и зудом. сказал он

Второй обязательный пункт - солнцезащитный крем с достаточным SPF. Без него даже несколько часов на экскурсии могут закончиться ожогами и испорченным отпуском.

Третья полезная вещь - небольшой легкий рюкзак. В него удобно положить все необходимое для прогулки, экскурсии или выезда на природу, при этом руки остаются свободными, а нагрузка распределяется по спине.

Также у каждого члена семьи должны быть личные "спасательные" средства: препараты от аллергии или баллончик от астмы при необходимости, бутылка воды и пластырь, включая противомозольный. По словам врача, в открытой обуви песок и ракушки быстро приводят к мозолям, поэтому пластырь лучше держать под рукой.

Пятым пунктом Тимаков назвал тальк или детскую присыпку - особенно для людей, склонных к полноте: в жару кожа на внутренней стороне бедер может натираться и вызывать сильный дискомфорт.

Кроме того, при поездке на автомобиле врач советует взять вторые ключи, буксировочный трос, провода для прикуривания или пусковое устройство, чтобы не застрять в дороге.