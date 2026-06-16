Москва16 июн Вести.Перед поездкой на море туристам стоит включить в дорожную аптечку минеральные фотофильтры для защиты кожи от негативной реакции на солнце и морскую воду. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, под воздействием активного солнца и морской воды даже привычные косметические средства могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Для того чтобы этого избежать, в аптечку нужно добавить минеральные фотофильтры, в составе которых только оксид цинка или диоксид титана без химических фильтров, отдушек и спирта пояснила Павлова

Врач отметила, что такие средства работают как защитный экран, не проникают в системный кровоток и не провоцируют фотохимические реакции.

Кроме того, специалист рекомендовала иметь при себе антигистаминные препараты второго поколения. По ее словам, они помогают справляться с аллергическими проявлениями, воздействуя на периферические рецепторы без угнетения центральной нервной системы.