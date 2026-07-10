Москва10 июл Вести.Ультрафиолетовое излучение обладает двойственным эффектом: в умеренных количествах оно необходимо организму, однако его переизбыток чреват развитием рака кожи. О том, как рассчитать безопасную норму инсоляции, разъяснила ИС "Вести" врач-косметолог, дерматолог Наталья Ратникова

По ее словам, когда кожа подвергается воздействию ультрафиолета, она запускает защитные механизмы. Один из них – увеличение выработки меланина - пигмента, придающего коже загар, но этот процесс занимает несколько дней. Другой адаптивный ответ – утолщение верхних слоев кожи, что затрудняет проникновение УФ-лучей в более глубокие ткани. Важно понимать, что оба эти изменения являются реакцией на повреждение. Насколько сильно кожа пострадает и насколько эффективно сможет загореть, зависит от ее типа. Люди со светлой кожей более склонны к солнечным ожогам и покраснениям, в то время как обладатели более темной кожи лучше переносят УФ-излучение и легче приобретают загар.

Ультрафиолет — это доказанный онкоген. То есть, это излучение, которое может вызывать мутацию в клетках кожи и приводить к определенным неприятным последствиям. Либо накопительно, либо, получив его в большом количестве в разовой дозе. В частности, это проявляется ожогом после какого-то незащищенного загара, интенсивного. Чтобы защититься, во-первых, надо определить свой фототип. Первый фототип — это белокожие и рыжие люди, которые не загорают вообще, они обгорают сразу же. Вот им ультрафиолет вреден в любом виде, и им всегда надо защищаться, пользоваться SPF [Sun Protection Factor - солнцезащитный фактор] рассказала Ратникова

Именно поэтому врачи советуют не пренебрегать ежегодным чекапом: важно следить за тем, как ультрафиолет влияет на организм.

Вам просто раз в год надо ходить к дерматологу на дерматоскопию. Прямо именно говорить врачу: "Мне дерматоскопия нужна" рекомендовала Ратникова

Также она посоветовала использовать "умные купальники", особенно детям. По ее словам, суть "умного купальника" — защитить вас от вредных УФ-лучей и подарить вам ровный загар. Любая одежда пропускает ультрафиолетовые лучи через отверстия в переплетении ткани, но "умный купальник" в меньшей степени, считает дерматолог

Дерматоскопия представляет собой современный диагностический метод исследования кожных покровов с помощью специального прибора — дерматоскопа, который способен определить уровень допустимости ультрафиолета в кожных покровах, а также выявить заболевания кожи на ранней стадии развития.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова сообщила, что неправильное загорание может привести к преждевременному старению кожи и появлению меланом. По словам эксперта, чаще всего при чрезмерном нахождении на солнце возникают солнечные ожоги с покраснением, болезненностью и шелушением кожи. Однако если этот процесс сделать регулярным, возможны и более серьезные последствия.