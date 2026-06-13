Эксперт Ахматова: неправильный загар может привести к старению кожи и онкологии

Врач Ахматова назвала страшные последствия неправильного загара Эксперт Ахматова: неправильный загар может привести к старению кожи и онкологии

Москва13 июн Вести.Неправильное загорание может привести к преждевременному старению кожи и появлению меланом. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России, Элина Ахматова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, чаще всего при чрезмерном нахождении на солнце возникают солнечные ожоги с покраснением, болезненностью и шелушением кожи. Однако если этот процесс сделать регулярным, возможны и более серьезные последствия.

При регулярном воздействии ультрафиолета ускоряются процессы старения, появляются морщины и пигментные пятна. Кроме того, длительное пребывание под солнцем повышает риск развития онкологических заболеваний кожи, включая меланому заявила Ахматова

По словам эксперта, защитить кожу помогут солнцезащитный крем с уровнем SPF защиты не ниже 30, а также свободная одежда из плотной ткани и головные уборы.

Ранее терапевт рассказала россиянам, как правильно выбрать солнцезащитное средство.