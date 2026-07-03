Москва3 июл Вести.Долгое сидение перед мерцающим экраном приводит к ускорению старения кожи. Об этом в беседе с RT предупредила дерматолог и косметолог Ирина Котова.

Эксперт объяснила, что при такой ситуации в коже образуются свободные радикалы.

Это приводит к тому, что наша антиоксидантная система в коже начинает плохо работать – накапливаются различные поломки, это ускоряет старение сказала Котова

Кроме того, по словам дерматолога, синий свет от экранов может усилить пигментацию.

Как рассказала Котова, частично снизить вред можно с помощью фотозащиты и средств с антиоксидантами. При этом дерматолог рекомендовала не смотреть в экран перед сном, чтобы не сбивать биоритмы.