Врач Ахматова назвала наиболее уязвимых к солнечным ожогам людей Врач Ахматова напомнила об опасности долгого загара для светлокожих людей

Москва12 июн Вести.Длительное пребывание на солнце особенно опасно для людей со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами и голубыми глазами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Элина Ахматова.

По словам специалиста, продолжительность безопасного пребывания под солнечными лучами зависит от фототипа кожи. Светлокожие люди обгорают значительно быстрее остальных, поэтому даже непродолжительное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам.

Ахматова отметила, что обладатели более смуглой кожи лучше переносят солнечное излучение, однако и для них чрезмерный загар несет риски. Среди возможных последствий врач назвала фотостарение кожи и развитие различных заболеваний.

Специалист подчеркнула, что наиболее высокая солнечная активность наблюдается с 10.00 до 16.00. В этот период кожа быстрее перегревается и теряет влагу, становясь более уязвимой к повреждениям.

Врач также рекомендовала не стремиться получить интенсивный загар за короткое время. По ее словам, безопаснее постепенно увеличивать продолжительность пребывания на солнце и использовать солнцезащитные средства. Кроме того, она посоветовала отказаться от применения жирных масел без SPF-компонентов, поскольку они могут усилить нагрев кожи и повысить риск ожогов.