Дерматолог рассказала, что нужно делать при получении солнечного ожога Дерматолог описала последовательность действий при получении солнечного ожога

Москва21 июн Вести.После получения солнечного ожога необходимо действовать быстро и в первые сутки предпринять правильную последовательность действий во избежание дальнейших осложнений. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Асиет Тхакохова в интервью ИС "Вести".

Главная задача в первые 24 часа после получения ожога – это снять жар и заблокировать развитие воспаления, иначе начнется разрушение коллагена. Врач дала советы, как предотвратить этот процесс.

Первое – это охлаждение. Это принять прохладный, не ледяной, душ – остановим глубокое повреждение ткани. Дальше увлажняем без окклюзии, это будет гель алоэ либо пантенол. Много пьем воды чистой сказала она

Также дерматолог объяснила, что категорически нельзя делать при получении ожога от солнца.

Под запретом все, что содержит жирные текстуры: жирные масла, кремы, – они нам дадут окклюзию. А вот окклюзия приведет к тому, что вот это тепло будет заперто на месте, создастся парниковый эффект, и ожог мы усилим уточнила врач

Также специалист рассказала, что при подборе солнцезащитного средства важно в том числе определиться с целью его использования: городские прогулки, отдых на пляже, работа под прямыми солнечными лучами.