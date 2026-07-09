Врач Мухина: сметана на ожоге может привести к инфекции кожи

Косметолог объяснила, почему нельзя мазать ожог сметаной Врач Мухина: сметана на ожоге может привести к инфекции кожи

Москва9 июл Вести.Нанесение сметаны на ожог способно спровоцировать развитие кожной инфекции, сообщила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. Она уточнила, что пострадавшую область также не рекомендуется обрабатывать жирными кремами.

Сметана является нестерильным продуктом. В ее составе нет тех компонентов, которые необходимы коже. Кисломолочные бактерии могут инфицировать кожный покров и привести к масштабной интоксикации и даже сепсису. предупредила специалист

Она отметила, что многие также любят наносить на кожу масла животного происхождения, жирные кремы или пищевые продукты, однако предупредила - в некоторых случаях они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму".

Косметолог подчеркнула, что при ожогах нельзя применять кислотосодержащие растворы и раздражающие кожу вещества. По ее словам, в этот перечень входят спирт, ментол, камфора в высоких концентрациях, а также лимонные и прочие горькие кислоты.

Кроме того, врач указала, что противопоказано обрабатывать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, а также продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. "Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи", - пояснила Мухина.

Косметолог Мухина в беседе с NEWS.ru также рассказала, как наиболее эффективно и правильно использовать патчи для кожи.