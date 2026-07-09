Москва9 июлВести.Нанесение сметаны на ожог способно спровоцировать развитие кожной инфекции, сообщила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. Она уточнила, что пострадавшую область также не рекомендуется обрабатывать жирными кремами.
Сметана является нестерильным продуктом. В ее составе нет тех компонентов, которые необходимы коже. Кисломолочные бактерии могут инфицировать кожный покров и привести к масштабной интоксикации и даже сепсису.предупредила специалист
Она отметила, что многие также любят наносить на кожу масла животного происхождения, жирные кремы или пищевые продукты, однако предупредила - в некоторых случаях они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму".
Косметолог подчеркнула, что при ожогах нельзя применять кислотосодержащие растворы и раздражающие кожу вещества. По ее словам, в этот перечень входят спирт, ментол, камфора в высоких концентрациях, а также лимонные и прочие горькие кислоты.
Кроме того, врач указала, что противопоказано обрабатывать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, а также продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. "Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи", - пояснила Мухина.
Косметолог Мухина в беседе с NEWS.ru также рассказала, как наиболее эффективно и правильно использовать патчи для кожи.