Москва6 мая Вести.Прижигать бородавки в домашних условиях нельзя, поскольку это может привести к возникновению инфекции, рецидиву или ускорению трансформации клеток в злокачественные, заявила в беседе с порталом NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что удаление бородавок – не только косметическая процедура, но и мера профилактики онкологических заболеваний.

Важно понимать, что простое прижигание или срезание новообразования в домашних условиях крайне опасно. Это может привести к инфицированию, рецидиву или даже ускорению злокачественной трансформации клеток сказала Пурцхванидзе

Онколог подчеркнула: подобрать наилучший способ удаления новообразований и дать рекомендации по профилактике рецидивов может только врач.

Ранее онколог Антон Саад заявил, что разработка вакцин позволит снизить смертность от рака, однако одержать полную победу над ним в ближайшее время не получится.