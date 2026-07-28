Онколог назвала "безобидные" симптомы, которые могут стоить жизни Онколог Пурцхванидзе назвала семь симптомов, грозящих смертельной опасностью

Москва28 июл Вести.Онкологические заболевания зачастую маскируются под обычные недомогания. В интервью NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе перечислила несколько симптомов, безобидность которых нередко обманчива.

Специалист посоветовала обратить внимание на резкое снижение массы тела, высокую температуру, стойкую усталость и снижение работоспособности, изменения на коже и в области родинок, увеличение лимфатических узлов, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, охриплость голоса, которая не проходит.

Важно понимать: сами по себе эти симптомы не означают рак – они встречаются и при многих других, часто менее опасных состояниях отметила Пурцхванидзе

Однако, по мнению онколога, регулярный самоконтроль и своевременная диагностика помогают не упустить критический момент.

Она также добавила, что многие формы рака при своевременной диагностике поддаются лечению гораздо эффективнее. Поэтому людям не стоит тянуть с обращением к врачу, если они заметили перечисленные симптомы у себя.

Ранее главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что нужно делать, чтобы снизить риск развития рака.