Онколог – о профилактике рака и диспансеризации Главный онколог Минздрава: исключить риск рака невозможно, но снизить реально

Москва24 июл Вести.Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, занятия спортом и прохождение профосмотров может снизить риск развития рака, сообщил главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

В интервью РИА Новости он рассказал, что полностью исключить риск рака невозможно, но существенно снизить его - вполне реально.

Речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях​​​.

Онколог отметил, что в России создана одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. Диспансеризация проводится с 18 до 39 лет раз в три года, после 40 лет - ежегодно. В нее включены скрининговые исследования, направленные на выявление наиболее распространенных видов рака.

Многие злокачественные новообразования на ранних стадиях никак себя не проявляют. Именно поэтому регулярные профилактические обследования позволяют выявить заболевание тогда, когда оно лучше всего поддается лечению заключил онколог

Рак — это злокачественная опухоль, при которой происходит бесконтрольное размножение клеток, сопровождающееся прорастанием в соседние ткани и метастазированием в отдаленные органы с током лимфы и/или крови. В основе онкологического заболевания лежит нарушение процессов регуляции тканевого роста.