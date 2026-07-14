Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию рекомендовано проходить раз в три года

Глава ФФОМС рассказал, как часто нужно проходить диспансеризацию Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию рекомендовано проходить раз в три года

Москва14 июл Вести.Диспансеризацию с 18 лет рекомендуется проходить раз в три года, а с 40 лет — каждый год. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин агентству РИА Новости.

Как пояснил Баланин, цель диспансеризации — не только фиксировать уже имеющиеся диагнозы, но и формировать представление о текущем уровне здоровья, а также определять риски будущих заболеваний.

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет – ежегодно сообщил Баланин

Он напомнил, что многие опасные болезни на первых этапах не сопровождаются выраженными симптомами, и от того, насколько рано их удастся выявить, напрямую зависят шансы на результативную терапию и снижение риска осложнений.

Например, так можно вовремя заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других нарушений добавил глава ФФОМС

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что 52 миллиона россиян уже прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в текущем году. Также, по ее словам, медицина здорового долголетия в России должна быть доступной для всех, а не только для богатых, именно поэтому она включена в программу государственных гарантий.