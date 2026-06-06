Москва6 июн Вести.Раньше колоноскопию рекомендовали делать после 50 лет каждые 5 лет, но если у ближайшего родственника был рак кишки в возрасте до 50 лет, то обследование надо начинать на 10 лет раньше. Такое мнение ИС "Вести" выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

До прошлого года мы говорили: колоноскопия после 50 лет каждые 5 лет. Это может быть, кстати, не обязательно реальная колоноскопия, может быть, виртуальная на КТ, но все равно, если мы там что-то видим, а КТ прекрасно видит, взять на биопсию, удалить полип – это только настоящая колоноскопия рассказал Мясников

Он добавил, что для людей с отягощенным семейным анамнезом сроки сдвигаются.

Рекомендации говорят: если у вас был у ближайшего родственника – мама, папа – рак кишки в возрасте до 50 лет, вам надо делать колоноскопию на 10 лет раньше, чем было у вашего папы или мамы. То есть у мамы или папы рак был в 45, вам колоноскопию надо начинать не с 50, а в 35 заключил Мясников

Ранее доктор Мясников рассказал о пользе кофе, физической нагрузки и статинов для профилактики онкологии кишечника. Он особо выделил физическую нагрузку, которая наиболее благоприятно влияет на профилактику рака.