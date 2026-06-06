Москва6 июнВести.Раннее выявление рака спасает жизнь только при четырех локализациях – в кишечнике, груди, простате и легком. Об этом ИС "Вести" рассказал Александр Мясников.
Он добавил, что ранняя диагностика не поможет защититься от рака печени и поджелудочной.
Запомните, постулат "Ранняя диагностика рака спасает жизнь" – он не совсем точный. Раннее выявление рака спасает жизнь только при раке кишечника, раке груди, раке простаты, раке легкого. Вот четыре рака. А рак печени – нет. А рак поджелудочной – нетрассказал доктор
Ранее Мясников заявил, что здоровым людям не нужно сдавать анализы на онкомаркеры. По его мнению, они не всегда отражают наличие рака.